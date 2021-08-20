Путин назвал тему Афганистана одной из приоритетных в ходе переговоров с Меркель

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в приоритетном порядке на встрече в Кремле обсуждалась ситуация в Афганистане.

"В силу стремительного развития событий в Афганистане мы уделили этой теме одно из приоритетных значений. Движение "Талибан" [запрещено в РФ] контролирует практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства", - сказал Путин.

Путин считает контрпродуктивным навязывание Афганистану непривычных для этой страны форм государственного правления и общественной жизни. "Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремлению строить в других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы", - уверен президент РФ. "Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена, и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни", - пояснил он.

По словам Путина, любые подобные социально-политические эксперименты еще ни разу не увенчались успехом, они приводят лишь к разрушению государств. "Мы видим, что талибы объявили о завершении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий. Надеюсь, что все это будет воплощено в жизнь. Данный процесс должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координирующей роли Совета Безопасности ООН", - подчеркнул глава российского государства.

Особенно важным он назвал "не допустить сейчас проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев".