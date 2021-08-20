Путин считает, что навязывать Афганистану чужие ценности контрпродуктивно

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает контрпродуктивным навязывание Афганистану непривычных для этой страны форм государственного правления и общественной жизни.

"Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы. Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.

Военная операция США в Афганистане не может быть названа успешной, заявил Путин.

"Что касается операции в Афганистане, то успешной ее назвать, конечно, нельзя, - сказал он. - Но не в наших интересах топтаться сейчас на этом месте и говорить об этом как о каком-то провале".

"Мы были заинтересованы в том, чтобы ситуация в стране была стабильной. Она сегодня такая, какой она является. Я думаю, что у многих политиков на Западе приходит осознание того, о чем я сказал в своем вступительном слове, а именно, что нельзя навязывать извне стандарты политической жизни и поведения другим странам и народам, несмотря на особенности этнического состава этих стран, религиозного, их исторические традиции", - сказал он.

По его словам, Россия, США и европейские страны должны объединить усилия для поддержки афганского народа и нормализации ситуации в Афганистане. "Я думаю, что в этом урок Афганистана, а мы вместе с другими партнерами, и с США, с европейскими странами <...> должны сделать все для того, чтобы объединить сегодня усилия с целью поддержки афганского народа, с целью нормализации ситуации в этой стране и налаживания с ней добрососедских отношений", - сказал Путин.