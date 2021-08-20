Путин: РФ и ФРГ надеются, что усилия по сохранению ядерной сделки будут продолжены

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия и Германия рассчитывают, что после формирования нового правительства в Иране усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будут продолжены. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Москве.

"При обсуждении вокруг иранской ядерной программы мы с госпожой канцлером выразили надежду, что после формирования нового правительства в Иране будут продолжены энергичные усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий ", - сказал глава российского государства.

Путин также сообщил, что он проинформировал Меркель о состоявшемся 18 августа телефонном разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения Тегераном ядерных обязательств, а также возвращения Вашингтона в СВПД. Представители государств - участников соглашения проводят и отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально рассчитывалось завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.