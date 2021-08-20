В ОП РФ заявили, что "Голос" не может наблюдать за выборами из-за неразвитости сети

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Движение "Голос" не в состоянии полноценно наблюдать за выборами в РФ в силу неразвитости сети наблюдателей в регионах. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев, комментируя внесение Минюстом РФ этого движения в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента.

"В действительности это организация-фантом. У них нет юридического лица, кроме того, у этой организации минимальное количество наблюдателей", - сказал Григорьев, отвечая на вопрос о том, как включение "Голоса" в новый реестр незарегистрированных объединений - иноагентов отразится на возможности его участников быть наблюдателями. Глава совета заметил, что несколько сотен участников движения находятся в столице, но "в большинстве регионов у этого самопровозглашенного образования нет ни одного представителя, где-то один, где-то двое, трое, редко бывает 10-15".

"Поэтому на самом деле о наблюдении со стороны этой организации говорить с практической точки зрения совершенно бессмысленно. У них есть где-то 5-6 человек, которые достаточно раскручены в иностранных, в определенных российских СМИ. Они, скорее, презентуют себя в качестве экспертов, но в действительности хоть сколько-нибудь содержательная сеть отсутствует", - пояснил Григорьев.

При этом он уточнил, что лица, связанные с "Голосом" и не имеющие при этом статуса иноагента, могут быть назначены наблюдателями политическими партиями, для которых их принадлежность к данному движению не имеет значения. Григорьев заметил, что так, в частности, делали отделения партии "Яблоко".

Ранее Минюст внес общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" в созданный в этом году реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Это движение стало первым в новом реестре.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.