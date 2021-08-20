О талибах и транзите. О чем говорили Путин и Меркель в прощальный визит канцлера ФРГ

Диалог Москвы и Берлина при канцлере ФРГ Ангеле Меркель был откровенным, содержательным и нацеленным на компромисс, заявил в пятницу президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с уходящей главой германского правительства.
Для двух лидеров эта встреча стала первой с начала пандемии и в то же время прощальной: Меркель решила не выдвигать свою кандидатуру на сентябрьских выборах и, таким образом, скоро покинет пост, который занимала с 2005 года.
На пресс-конференции Путин впервые прокомментировал переход Афганистана под власть радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), подтвердил готовность Москвы продолжить транзит газа в Европу через Украину и после 2024 года и заверил, что в России Меркель всегда будут ждать как желанного гостя.
ТАСС собрал ключевые заявления российского президента и германского канцлера.
О роли Меркель
- "Я не могу оценивать работу федерального канцлера", - отметил Путин. Тем не менее Меркель "по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров", и это "не может не вызывать уважения". "Мы всегда будем рады видеть госпожу Меркель в России", - подчеркнул российский лидер.
Об Афганистане
- "Движение "Талибан" контролирует почти всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить", - уверен Путин. Сейчас важно не допустить проникновения террористов в соседние государства, в том числе под видом беженцев, а процесс "наведения общественного порядка" талибами "должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координирующей роли Совета Безопасности ООН", считает президент РФ.
- "Что касается операции [НАТО] в Афганистане, то успешной ее назвать, конечно, нельзя. Но не в наших интересах топтаться сейчас на этом месте и говорить об этом как о каком-то провале", - отметил российский лидер.
- Для Берлина, по словам Меркель, приоритет - оказание помощи людям, которые сотрудничали с Германией на протяжении 20 лет операции НАТО: "Те люди, которые помогали нам, бундесверу, полиции, они должны получить возможность покинуть Афганистан". Канцлер попросила российскую сторону в переговорах с талибами затронуть и вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН.
Об Украине
- Путин попросил Меркель, которая 22 августа посетит Киев, "повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств".
- По его словам, у Москвы складывается впечатление, что руководство Украины "решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации" и фактически не собирается выполнять минские соглашения. Принятие Киевом закона о переходном периоде в Донбассе "будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", подчеркнул российский лидер.
- Меркель признала, что "нормандскому формату" не удалось добиться своих целей, но это единственный политический формат для обсуждения спорных вопросов. "С этим форматом нужно обходиться бережно", - уверена она.
О транзите газа
- "Северный поток - 2", по словам Путина, почти завершен: "15 километров осталось по морю, все". Он на 2 000 км короче маршрута через территорию Украины и позволяет в пять раз снизить выбросы в процессе транзита газа в Европу.
- "Мы готовы <...> и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять - на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнеров: сколько же они готовы у нас закупать?" - заявил президент РФ. Кроме того, контракт на транзит будет зависеть от состояния украинской газотранспортной системы.
- Германия, подчеркнула Меркель, по-прежнему выступает за сохранение транзита после 2024 года: "Мы чувствуем свою ответственность за это".
О Навальном
- Навальный осужден "не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров", напомнил Путин.
- "Борьба с коррупцией - очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы", - подчеркнул президент. Кроме того, бороться с коррупцией должны люди, которые сами безупречно исполняют закон.
- Меркель назвала приговор Навальному "неприемлемым", а ситуацию вокруг него "угнетающей". Она вновь повторила, что блогера необходимо освободить.
О лимите на революции
- "Мы сделаем все, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в XX веке, мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, так оно и будет", - заявил Путин.