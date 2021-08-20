О талибах и транзите. О чем говорили Путин и Меркель в прощальный визит канцлера ФРГ

Диалог Москвы и Берлина при канцлере ФРГ Ангеле Меркель был откровенным, содержательным и нацеленным на компромисс, заявил в пятницу президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с уходящей главой германского правительства.

Для двух лидеров эта встреча стала первой с начала пандемии и в то же время прощальной: Меркель решила не выдвигать свою кандидатуру на сентябрьских выборах и, таким образом, скоро покинет пост, который занимала с 2005 года.

На пресс-конференции Путин впервые прокомментировал переход Афганистана под власть радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), подтвердил готовность Москвы продолжить транзит газа в Европу через Украину и после 2024 года и заверил, что в России Меркель всегда будут ждать как желанного гостя.

ТАСС собрал ключевые заявления российского президента и германского канцлера.

О роли Меркель

"Я не могу оценивать работу федерального канцлера", - отметил Путин. Тем не менее Меркель "по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров", и это "не может не вызывать уважения". "Мы всегда будем рады видеть госпожу Меркель в России", - подчеркнул российский лидер.

Об Афганистане

"Движение "Талибан" контролирует почти всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить", - уверен Путин. Сейчас важно не допустить проникновения террористов в соседние государства, в том числе под видом беженцев, а процесс "наведения общественного порядка" талибами "должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координирующей роли Совета Безопасности ООН", считает президент РФ.

"Что касается операции [НАТО] в Афганистане, то успешной ее назвать, конечно, нельзя. Но не в наших интересах топтаться сейчас на этом месте и говорить об этом как о каком-то провале", - отметил российский лидер.

Для Берлина, по словам Меркель, приоритет - оказание помощи людям, которые сотрудничали с Германией на протяжении 20 лет операции НАТО: "Те люди, которые помогали нам, бундесверу, полиции, они должны получить возможность покинуть Афганистан". Канцлер попросила российскую сторону в переговорах с талибами затронуть и вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН.

Об Украине

Путин попросил Меркель, которая 22 августа посетит Киев, "повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств".

По его словам, у Москвы складывается впечатление, что руководство Украины "решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации" и фактически не собирается выполнять минские соглашения. Принятие Киевом закона о переходном периоде в Донбассе "будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", подчеркнул российский лидер.

Меркель признала, что "нормандскому формату" не удалось добиться своих целей, но это единственный политический формат для обсуждения спорных вопросов. "С этим форматом нужно обходиться бережно", - уверена она.

О транзите газа

"Северный поток - 2", по словам Путина, почти завершен: "15 километров осталось по морю, все". Он на 2 000 км короче маршрута через территорию Украины и позволяет в пять раз снизить выбросы в процессе транзита газа в Европу.

"Мы готовы <...> и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять - на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнеров: сколько же они готовы у нас закупать?" - заявил президент РФ. Кроме того, контракт на транзит будет зависеть от состояния украинской газотранспортной системы.

Германия, подчеркнула Меркель, по-прежнему выступает за сохранение транзита после 2024 года: "Мы чувствуем свою ответственность за это".

О Навальном

Навальный осужден "не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров", напомнил Путин.

"Борьба с коррупцией - очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы", - подчеркнул президент. Кроме того, бороться с коррупцией должны люди, которые сами безупречно исполняют закон.

Меркель назвала приговор Навальному "неприемлемым", а ситуацию вокруг него "угнетающей". Она вновь повторила, что блогера необходимо освободить.

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