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О талибах и транзите.
О талибах и транзите.
О талибах и транзите.
О талибах и транзите.
О талибах и транзите.
Визит Меркель в Москву

О талибах и транзите. О чем говорили Путин и Меркель в прощальный визит канцлера ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин
© Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Диалог Москвы и Берлина при канцлере ФРГ Ангеле Меркель был откровенным, содержательным и нацеленным на компромисс, заявил в пятницу президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с уходящей главой германского правительства.

Для двух лидеров эта встреча стала первой с начала пандемии и в то же время прощальной: Меркель решила не выдвигать свою кандидатуру на сентябрьских выборах и, таким образом, скоро покинет пост, который занимала с 2005 года.

На пресс-конференции Путин впервые прокомментировал переход Афганистана под власть радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), подтвердил готовность Москвы продолжить транзит газа в Европу через Украину и после 2024 года и заверил, что в России Меркель всегда будут ждать как желанного гостя.

ТАСС собрал ключевые заявления российского президента и германского канцлера.

О роли Меркель

  • "Я не могу оценивать работу федерального канцлера", - отметил Путин. Тем не менее Меркель "по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров", и это "не может не вызывать уважения". "Мы всегда будем рады видеть госпожу Меркель в России", - подчеркнул российский лидер.

Об Афганистане

  • "Движение "Талибан" контролирует почти всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить", - уверен Путин. Сейчас важно не допустить проникновения террористов в соседние государства, в том числе под видом беженцев, а процесс "наведения общественного порядка" талибами "должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координирующей роли Совета Безопасности ООН", считает президент РФ.
  • "Что касается операции [НАТО] в Афганистане, то успешной ее назвать, конечно, нельзя. Но не в наших интересах топтаться сейчас на этом месте и говорить об этом как о каком-то провале", - отметил российский лидер.
  • Для Берлина, по словам Меркель, приоритет - оказание помощи людям, которые сотрудничали с Германией на протяжении 20 лет операции НАТО: "Те люди, которые помогали нам, бундесверу, полиции, они должны получить возможность покинуть Афганистан". Канцлер попросила российскую сторону в переговорах с талибами затронуть и вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН.

Об Украине

  • Путин попросил Меркель, которая 22 августа посетит Киев, "повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств".
  • По его словам, у Москвы складывается впечатление, что руководство Украины "решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации" и фактически не собирается выполнять минские соглашения. Принятие Киевом закона о переходном периоде в Донбассе "будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", подчеркнул российский лидер.
  • Меркель признала, что "нормандскому формату" не удалось добиться своих целей, но это единственный политический формат для обсуждения спорных вопросов. "С этим форматом нужно обходиться бережно", - уверена она.

О транзите газа

  • "Северный поток - 2", по словам Путина, почти завершен: "15 километров осталось по морю, все". Он на 2 000 км короче маршрута через территорию Украины и позволяет в пять раз снизить выбросы в процессе транзита газа в Европу.
  • "Мы готовы <...> и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять - на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнеров: сколько же они готовы у нас закупать?" - заявил президент РФ. Кроме того, контракт на транзит будет зависеть от состояния украинской газотранспортной системы.
  • Германия, подчеркнула Меркель, по-прежнему выступает за сохранение транзита после 2024 года: "Мы чувствуем свою ответственность за это".

О Навальном

  • Навальный осужден "не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров", напомнил Путин.
  • "Борьба с коррупцией - очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы", - подчеркнул президент. Кроме того, бороться с коррупцией должны люди, которые сами безупречно исполняют закон.
  • Меркель назвала приговор Навальному "неприемлемым", а ситуацию вокруг него "угнетающей". Она вновь повторила, что блогера необходимо освободить.

О лимите на революции

  • "Мы сделаем все, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в XX веке, мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, так оно и будет", - заявил Путин.
Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияВизит Меркель в Москву
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