Захарова прокомментировала санкции Британии против России

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Великобритания, вместо санкций против россиян, должна привлечь к ответственности представителей спецслужб США за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом в пятницу написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения", - указала дипломат, комментируя информацию о санкциях Великобритании против сотрудников ФСБ РФ.

Манипуляции вокруг ситуации с Навальным

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб своим заявлением по случаю годовщины ситуации с якобы имевшим место отравлением Алексея Навального признал манипуляции Лондона вокруг этой истории, написала Захарова.

Дипломат обратила внимание на цитату Рааба, в которой тот заявил о "ведущей роли" Великобритании в координации международного ответа после сообщений об инциденте с Навальным.

"Таким образом, Лондон признался, что манипулировал историей вокруг якобы отравления Навального. Началась эта сага давно, еще с засекречивания материалов отравления [Александра] Литвиненко, потом проследовало так называемое отравление Скрипалей, затем перетекло в химические провокации "Белых касок", которыми руководил британский экс-военный, внезапно покончивший жизнь самоубийством, а теперь британский же министр признается в активной игре вокруг берлинского пациента. Так за ушами показалась и голова", - написала Захарова.