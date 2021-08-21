Путин и Токаев обсудят в Москве двустороннюю повестку и ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу встретится в Москве с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также рассмотреть ряд актуальных проблем региональной повестки дня, в частности, с учетом ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.

Как информировал пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали на своей странице в Facebook, главы государств обменяются мнениями по проблемам региональной безопасности и интеграционным процессам на евразийском пространстве.

Контакты президентов

Нынешняя встреча Путина и Токаева станет первой более чем за год. В предыдущий раз президенты лично виделись в Москве на параде Победы в июне 2020 года. При этом лидеры России и Казахстана регулярно общаются по телефону. Всего с начала пандемии состоялось более десяти таких разговоров. В частности, в конце прошлого года Путин и Токаев договорились о производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Казахстане. К настоящему моменту в стране произведено более 5 млн доз вакцины.

Последний к настоящему моменту телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 24 июля. Тогда президенты обсудили ситуацию в Афганистане и ее влияние на безопасность в Центральной Азии.

Ситуация в Афганистане

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.

При этом российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов ранее сообщил, что диппредставительство РФ в Кабуле работает в штатном режиме. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия" говорил, что предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет, ситуацию внутри страны необходимо налаживать путем мирного диалога.

Министерство иностранных дел Казахстана, со своей стороны, призвало все причастные стороны в Афганистане обеспечить мирный транзит власти. Согласно заявлению МИД, Казахстан поддерживает создание инклюзивного и репрезентативного правительства в Афганистане, уважение прав национальных меньшинств и женщин, недопущение присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, и соблюдение международного права.