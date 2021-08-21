Партии и кандидаты на выборах в Госдуму начинают агитацию в СМИ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Партии и кандидаты на предстоящие выборы депутатов Госдумы с субботы могут проводить предвыборную агитацию в средствах массовой информации. Завершится агитационный этап 16 сентября в преддверии первого дня голосования.

Согласно законодательству, раздавать листовки, вывешивать баннеры и плакаты партиям и кандидатам разрешается уже с момента выдвижения федеральных списков кандидатов или со сдачи одномандатниками документов о выдвижении в окружные избиркомы. Однако агитация на телеканалах, радиостанциях, а также в периодических печатных и сетевых изданиях начинается за 28 дней до выборов, то есть с 21 августа. В сами дни голосования с 17 по 19 сентября агитация будет запрещена.

Зарегистрированные партии имеют право на бесплатный теле- и радиоэфир, а также печатные площади, которые распределяются Центризбиркомом России с помощью жеребьевок. Также возможно размещение агитационных материалов за деньги, оно должно быть оплачено из средств избирательных фондов партий и кандидатов.

Все 14 партий, чьи федеральные списки кандидатов зарегистрированы для участия в выборах, получат равное время для размещения своих агитационных роликов и выступлений кандидатов в эфире Первого канала, телеканалов "Россия-1", "Россия-24", "ТВ Центр" и ОТР, а также радиостанций "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ". Кроме того, партии примут участие в дебатах, которые будут транслироваться в прайм-тайм. Участие в предвыборных дебатах является обязательным для кандидатов в Госдуму.

Каждая общероссийская государственная организация телерадиовещания, согласно закону, должна безвозмездно предоставить для предвыборной агитации на каждом из своих каналов не менее одного часа для каждой партии. Бесплатная агитация в теле- и радиоэфире будет вестись только по рабочим дням, поэтому увидеть первые бесплатные предвыборные ролики партий на телеэкранах можно будет с понедельника, 23 августа. При этом платное размещение агитационных роликов в эфире телеканалов и радиостанций возможно уже с 21 августа.

Дебаты на ТВ и радио

Первые дебаты должны пройти 24 августа на Первом канале в 7:05 мск. Согласно результатам жеребьевки, в программе должны принять участие представители ЛДПР, Российской партии свободы и справедливости (РПСС), "Новых людей" и Партии роста. Вести дебаты будет ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев. Участвовать в каждом выпуске будут по четыре партии.

В свою очередь на каналах холдинга ВГТРК - "Россия-24" и "Россия-1" - первые дебаты пройдут 30 и 31 августа соответственно. На телеканале "Россия-1" дебаты будут начинаться в 23:30 мск, ведущим дебатов станет Владимир Соловьев, в каждой программе будут участвовать представители шести партий. На телеканале "Россия-24" в дебатах будут участвовать представители семи партий, ведущий - Дмитрий Щугорев. Дебаты будут начинаться в 19:05 мск.

При этом в дебатах на радиостанциях ВГТРК будут участвовать представители трех политических партий. На каждой из радиостанций выйдет по 14 программ. На "Радио России" дебаты будут начинаться в 12:10 мск, на радио "Маяк" - в 13:00 мск, на "Вести ФМ" - в 14:00 мск.

Первые дебаты на каналах "ТВ Центр" и ОТР пройдут 30 августа. В программах на "ТВ Центре" будут принимать участие по семь политических партий, ведущей станет Вера Кузьмина. Начало программ будет в 17:00 мск. На ОТР в дебатах примут участие по пять представителей от каждой партии. Эфир будет начинаться в 15:15 мск. Ведущим будет Дмитрий Лысков.

Агитация в газетах

Партии, чьи федеральные списки кандидатов были зарегистрированы, также получат равные печатные площади под свою предвыборную агитацию в 12 общероссийских государственных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю. В список общероссийских государственных печатных СМИ, в которых может вестись бесплатная агитация, вошли следующие издания: "Российская газета", "Парламентская газета", "Башкортостан", "Республика Башкортостан", "Кызыл тан", "Омет", "Толон", "Крымская газета", "Вечерняя Москва", "Тихоокеанская звезда", "Молодежная газета" и "Чувашская женщина".

Все газеты предоставят партиям печатные площади в равном объеме. По закону каждая редакция общероссийского государственного периодического печатного издания обязана безвозмездно предоставлять партиям не менее 10% от общего объема своей недельной печатной площади. Кроме того, газеты обязаны придерживаться одинакового подхода ко всем участникам выборов, в том числе предоставлять им равнозначные места на полосах и использовать одинаковый размер шрифта.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.