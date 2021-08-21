Киев отказал представителю Крыма в участии в "Крымской платформе"

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Украина отказала руководителю рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александру Молохову в участии в форуме "Крымская платформе", который состоится в Киеве 23 августа. Об этом сообщил ТАСС Молохов.

"Я пошел официальным путем как руководитель международной организации "Таврида", <...> зарегистрировался, соответственно в течение суток организаторы должны были прислать письмо, отклоняют или не отклоняют мою заявку. Сегодня пошли третьи сутки, ответа нет. Я не удивлен, я предполагал, что что-то подобное произойдет, но мне казалось, что они не будут отмалчиваться, что они публично выступят, что это не формат, скажут "Молохов - самозванец", но они решили отмолчаться", - сказал Молохов, добавив, что таким образом его не пустили на "Крымскую платформу".

Молохов уточнил, что цель его участия в "Крымской платформе" была в том, чтобы донести "правду, что происходит в Крыму, никто не хочет возвращаться туда, где они были". Для исключения таких ситуаций в будущем Молохов предложил проводить альтернативные мероприятия, создавать собственные площадки для обсуждения.

О создании "Крымской платформы" объявил в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский. Киев видит целью форума координацию "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины".

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".