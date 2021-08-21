МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Лидеры стран ОДКБ 23 августа проведут видеоконференцию, чтобы "сверить часы" на фоне ситуации в Афганистане. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов - это вопрос безопасности, особенно в связи событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане. Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто сверим часы", - сказал российский лидер.

Путин напомнил, что также еще предстоит работа в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества "в плановом порядке" в середине сентября.

Российский лидер также отметил, что у начавшейся встречи большая повестка и президентам двух стран будет что обсудить, "учитывая все обстоятельства, связанные с безопасностью".

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Следующий саммит организации пройдет в этом году в Таджикистане.