Путин рассказал Токаеву, что Мишустин подробно доложил ему о своем визите в Казахстан

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подробно доложил президенту Владимиру Путину о встречах, состоявшихся в ходе его визита в Казахстан 18-19 августа. Об этом российский лидер рассказал во время переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Путин подчеркнул, что в постоянном режиме находится в контакте со своим казахстанским коллегой, контакты поддерживаются и по парламентской, и правительственной линии.

"Совсем недавно у вас с визитом был наш председатель правительства, провел там большую работу. Подробно докладывал мне обо всех встречах, которые там произошли", - сказал Путин.

Говоря об экономическом сотрудничестве, он напомнил, что в 2020 году во взаимной торговле был зафиксирован "небольшой спад, около 4%", а за первое полугодие 2021 года товарооборот выброс более чем на 33%.

Кроме того, по словам президента РФ, Россия и Казахстан активно сотрудничают в международных организациях, включая ШОС, ЕАЭС. "По всем направлениям есть хорошее продвижение вперед, наши союзнические отношения укрепляются, приобретают все новые и новые качества", - подчеркнул Путин.

Российский лидер поблагодарил своего визави за то, что тот принял приглашение принять участие в Восточном экономическом форуме. "Я очень надеюсь, что мы с вами встретимся тоже уже в режиме видеоконференции, но тем не менее поработаем вместе <...> на Восточном экономическом форуме", - сказал он.