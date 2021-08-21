Сенатор от Крыма назвала комичными новые санкции Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Новые санкции Киева против Крыма неисполнимы, поскольку запреты на владение имуществом и вывод капиталов представляют собой политический фарс, заявила в субботу ТАСС член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от республики Ольга Ковитиди.

В пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел персональные санкции против ряда граждан РФ, в том числе судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача. Ограничения вводятся на пять лет и предполагают запрет на владение имуществом на Украине, вывод капиталов, финансовые операции, приватизацию и аренду госимущества.

"Разочарование киевской власти от визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву вызвало политическую агонию и, как следствие, "сборную солянку" в головах гастрономически настроенных украинских политиков. Объединение в одну санкционную "корзину" представителей судебной власти РФ, российских журналистов и военных, присоединив к ним депутата Верховной Рады Украины и запретив им осуществлять финансовые операции на Украине, владеть, арендовать, приватизировать имущество на Украине и, что еще комичнее, выводить несуществующие капиталы за пределы Украины, доказывает нежизнеспособность данного решения и является политическим фарсом", - сказала Ковитиди.

Она добавила, что "у всех здравомыслящих людей наложенные украинской властью санкции вызывают недоумение, даже у самих украинцев, уставших от трагикомизма украинского политикума".

Украина начала вводить санкции в отношении граждан и компаний России в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с РФ, а также началом конфликта в Донбассе. Санкции вводились и продлевались неоднократно. Первые указы подписывал занимавший на тот момент пост президента Петр Порошенко, продолжает это делать и действующий президент Владимир Зеленский.