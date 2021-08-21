Путин обсудит с членами "Единой России" инициативы россиян по программе партии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в воскресенье обсудит с представителя партии "Единая Россия" инициативы, которые поступили от россиян, для включения в программу партии накануне выборов. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"Глава государства <...> встретится с представителями партии "Единая Россия". Планируется обсудить инициативы и предложения в предвыборную программу партии, поступившие во время встреч и обсуждений с гражданами", - говорится в сообщении.

В тот же день в Парке Победы на Поклонной горе президент примет участие в торжественной церемонии поднятия флага России в ознаменование Дня государственного флага Российской Федерации.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

День государственного флага установлен в 1994 году указом президента РФ и отмечается 22 августа. Посвящен возрожденному флагу России - "национальному триколору".