Посольство РФ призвало Британию отказаться от конфронтационной линии в отношении России

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Правительству Великобритании необходимо отказаться от конфронтационной линии в отношении России, в противном случае Соединенное Королевство столкнется с ответными мерами со стороны РФ. Соответствующее заявление в субботу распространило посольство России в Лондоне, комментируя новые антироссийские санкции, введенные британским МИД.

"В который раз призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа", - говорится в сообщении российской дипмиссии.

Посольство РФ подчеркнуло, "штамповка санкций" в отношении Москвы, в том числе в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, "окончательно превратилась в рутинный, механический процесс, никак не связанный собственно с фактами".

"Неоднократно призывали предоставить имеющиеся материалы по делу об отравлении Навального, обосновать свои обвинения хоть какими-то доказательствами. Не совсем понятно, почему в Лондоне взяли на себя роль верховного арбитра в этом деле. Власти Великобритании сами обвиняют, сами "назначают" виновных и определяют им "наказание". Тем самым попираются фундаментальные нормы любого правосудия, не говоря уже о вмешательстве в дела другого государства", - говорится в заявлении диппредставительства.

О новых санкциях

В пятницу власти Великобритании ввели санкции против семи сотрудников ФСБ РФ, которых считают причастными к инциденту с Навальным. Под ограничительные меры, подразумевающие заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну, попали начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексей Седов, директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев, сотрудник Института криминалистики ФСБ РФ Станислав Макшаков, начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, сотрудники ФСБ Алексей Александров (также известный, по информации британской стороны, под фамилией Фролов), Иван Осипов (Спиридонов) и Владимир Паняев.

Это уже второй пакет санкций, принятый Лондоном в отношении России из-за инцидента с Навальным. В октябре прошлого года британские власти ввели ограничительные меры против шести россиян, включая первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова.