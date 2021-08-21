Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, отметив важность обеспечения стабильности и гражданского мира в этой стране и акцентировав приоритет решения задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Подробно обсуждена ситуация вокруг Афганистана. Отмечена важность обеспечения стабильности и гражданского мира в стране, строгого соблюдения порядка и законности. Акцентирован приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Президенты договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике", - говорится в сообщении.

Также Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество между странами в энергетической сфере. "Затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники условились о дальнейших личных контактах, добавили в Кремле.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.