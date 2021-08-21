Захарова: Россия жестко и адекватно ответит на санкции США в связи с Навальным

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Провокации США в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального свидетельствуют о нежелании Вашингтона считаться с реальностью. Давить на Россию бесполезно, а ответ на санкции будет жестким и адекватным. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Опять идет в ход устроенная западными спецслужбами провокация с мнимым отравлением А. Навального вкупе с угрозами в адрес компаний, участвующих в почти уже завершенном проекте "Северный поток - 2". Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства и нежелании считаться с реальностью, зная наперед, что давить на Россию бесполезно, а наш ответ, как всегда, будет жестким и адекватным", - говорится в сообщении.

Дипломат также отметила, что Москва рассматривает введение новых санкций США в связи с "Северным потоком - 2" и "делом Навального" как отсутствие политической воли Вашингтона на выстраивание двусторонних отношений на партнерской основе. "Рассматриваем такие враждебные действия администрации Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе", - говорится в комментарии.

По ее словам, введенные санкции идут вразрез с духом договоренностей, достигнутых президентами России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве 16 июня. "Вопреки духу женевской встречи в верхах и достигнутым на ней договоренностям президентов, официальный Вашингтон в нынешнее непростое время, требующее от наших стран расширения взаимодействия и координации на международной арене, вводит под надуманными предлогами новые санкции против России. Делается это на фоне крупнейшего для США внешнеполитического провала в Афганистане, чреватого непредсказуемыми последствиями", - указала она.

"Хотелось бы надеяться, что в Белом доме все-таки возобладают рациональные соображения и осознание контрпродуктивности бесконечного нагнетания токсичной атмосферы в двусторонних отношениях, лишающей их какой-либо позитивной перспективы", - заключила Захарова.

В пятницу США ввели ограничения против российских структур и физических лиц, имеющих, по версии Вашингтона, отношение к инциденту с блогером Алексеем Навальным, а также к строительству газопровода "Северный поток - 2".