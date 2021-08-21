Захарова указала на "вклад" Польши в усугубление миграционного кризиса

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Польша принимала активное участие в операциях НАТО на Ближнем Востоке, результаты которых во многом и спровоцировали миграционный кризис в Европе. Об этом в субботу написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ответ на заявления министра обороны Польши Марина Блащака, что Москва и Минск якобы виноваты а миграционном кризисе на белорусско-польской границе.

Она напомнила, что на белорусско-польской границе скопилось лишь несколько десятков мигрантов. При этом дипломат констатировала, что в период с 2015 по 2020 год из региона Ближнего Востока и Северной Африки, "ставших полигоном трагичных экспериментов НАТО", в Европу переселились почти 6 млн человек.

"И польский вклад в эту статистику самый что ни на есть прямой. Например, Польша активно участвовала в нападении на Ирак, - продолжила Захарова. - Только в этой стране в 2002-2008 гг. в военной операции, с учетом ротации личного состава, приняли участие более 10 тыс. польских военнослужащих".

"Внимание вопрос: когда и как Варшава охарактеризует свои игры и игры НАТО, спровоцировавшие невиданный миграционный кризис и межконтинентальный исход народов?" - резюмировала она.