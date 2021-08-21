Путин прибыл в Нижний Новгород

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Нижний Новгород, где в эту субботу отмечается 800-летие города.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, глава государства примет участие в мероприятиях по случаю юбилея. Путин ознакомится с результатами самой масштабной за 50 лет реконструкции Нижегородского кремля и осмотрит парк отдыха "Швейцария" после его комплексного благоустройства, а также посетит гала-шоу "Начало нового".

В графике поездке значится также встреча с губернатором региона Глебом Никитиным.

В предыдущий раз Путин приезжал в Нижегородскую область в ноябре 2020 года, он тогда посетил Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове.