Посол РФ заявил, что обстановка в Кабуле остается спокойной восьмые сутки

"Восьмые сутки подряд все хорошо. Мы сегодня выезжали в город, чтобы удостовериться в этом своими глазами. Удостоверились, так и есть", - сказал он.

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Обстановка в Кабуле восьмые сутки остается спокойной. Об этом в субботу сообщил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

Посол также добавил, что демонстрации против талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) в столице республики не проводятся.

США пока не сумели навести порядок в аэропорту Кабула, авиасообщения нет. "Поэтому мы сейчас решаем вопрос с тем, чтобы помочь афганцам, имеющим российское гражданство, выехать в Россию. Это не эвакуация, это их плановые поездки. Другое дело, естественно, они нервничают из-за того, что они оказались отсеченными от этой возможности", - пояснил Жирнов.

Экспансия в другие страны

Жирнов также заявил, что не верит в экспансию представителей радикального движения "Талибан" в другие страны.

"Я в это не верю [в экспансию]. Я не верю в то, что они пойдут [в другие страны]. У них слишком много дел дома будет. Страна разрушена", - пояснил он, отвечая на вопрос, входит ли экспансия в планы талибов.

Очаг сопротивления в Панджшере

Представитель политического офиса движения в субботу посетил посольство РФ в Кабуле, попросив российскую сторону передать лидерам оставшегося очага сопротивления в Панджшере, что талибы настроены на диалог и хотят добиваться мирного решения вопроса.

"У нас сегодня был в посольстве представитель политического офиса талибов, и он, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, просил нас передать панджшерцам политический сигнал. <...> Дословно они просили, чтобы Россия передала лидерам и жителям Панджшера следующее: до настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой. Группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например через достижение политического соглашения. Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог", - сказал дипломат.