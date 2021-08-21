Мишустин посетит Нижегородскую область 26 августа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Нижний Новгород 26 августа. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин президенту России Владимиру Путину в ходе презентации проектов благоустройства города. Он добавил, что планирует обсудить с главой кабмина перспективу строительства в Нижнем Новгороде ледового дворца.

"В пространстве между стадионом и собором мы уже запроектировали ледовый дворец. "Торпедо" у нас единственный клуб в КХЛ, который не имеет современного дворца. Мы работаем с правительством. Мишустин приезжает 26 (августа). Обязательно буду с ним говорить", - сказал Никитин.

Он также сообщил, что планирует обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным проект благоустройства Александровского сада, расположенного у берега Волги недалеко от Чкаловской лестницы. Никитин продемонстрировал несколько фотографий в формате "было - стало".

"Представляете, такое было возле кремля!" - посетовал губернатор. "Не очень красиво", - ответил ему президент. "Это просто кошмар! Это разруха, которая формирует настроения людей. Если вокруг такое заброшенное пространство, что ловить в это городе?" - продолжил Никитин. "А теперь так", - продемонстрировал он фотографию обновленного парка.

По словам губернатора, финансирование ряда объектов взяли на себя крупные российские компании. Так, "Росатом" вложил средства в создание просветительско-креативного кластера в одном из исторических зданий города. "Красота!" - оценил Путин новый объект. "Уже вчера день рождение "Росатома" там праздновали", - ответил глава региона. Кроме того, по его словам, в программе благоустройства города приняла участие и компания ОМК.