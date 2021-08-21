Захарова: Россия сделает соответствующие выводы в адрес участников "Крымской платформы"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия зафиксирует позицию стран, которые примут участие в первой встрече иницированного Киевом форума "Крымская платформа", и сделает соответствующие выводы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном в субботу интервью онлайн-изданию "Газета.ру".

"Безусловно, Россия зафиксирует позицию этих стран и государств и сделает соответствующие выводы", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом настоящая крымская платформа для диалога - это сам полуостров, подчеркнула дипломат. "Для того, чтобы понять, чем и как живет Крым, нужно просто туда приехать, а не делать вид, что крымская тематика является важной, отправляясь при этом в места, которые к Крыму не имеют никакого отношения", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ назвала участие некоторых стран на высшем и высоком уровне в планирующемся собрании "Крымской платформы" доказательством политизированного подхода коллективного Запада к крымской тематике. "Мне кажется, это еще одно доказательство, что вся история с этой сходкой будет не про реалии и не про реальность Крыма сегодняшнего дня. И даже не про анализ уже в исторической перспективе того, что случилось в 2014 году: предпосылок, фактов, итогов - нет, - продолжила Захарова. - Все будет заточено на информационно-политическую составляющую. Ведь это же те самые западные страны, которые точно так же не хотят ничего знать о сегодняшнем Крыме".

О создании "Крымской платформы" объявил в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский. Киев видит целью форума координацию "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа.

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".