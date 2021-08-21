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Путин уверен, что нижегородские власти сохранят набранный темп развития

По словам президента, в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов область поднялась вверх на 64 позиции - до 6-го места

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Власти Нижегородской области набрали хорошие темпы социально-экономического развития региона и должны их поддерживать. Об этом в субботу заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой региона Глебом Никитиным.

"Темп набран хороший, надо его поддерживать. С учетом принятых решений по финансированию отдельных проектов [за счет инфраструктурных кредитов] его точно можно будет сохранить", - сказал Путин. По его словам, некоторые предложения региональных властей выходят даже за рамки уже проговаривавшихся проектов. "Это все мы будем рассматривать по ходу реализации того, что уже согласовано", - заверил президент.

Никитин в ходе встречи, в частности, обратил внимание Путина на положение Нижегородской области в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Агентства стратегических инициатив. По его словам, область поднялась вверх на 64 позиции - до 6-го места.

"Это результат работы вашей команды, конечно", - сказал Путин. "Я очень этим горжусь, - ответил губернатор. - Я считаю, что это хороший рейтинг, его просто так не получишь".

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Путин, Владимир ВладимировичНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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