Путин проведет встречу с представителями партии "Единая Россия"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье проведет встречу с представителями партии "Единая Россия". Как сообщает пресс-служба Кремля, планируется обсудить инициативы и предложения в предвыборную программу партии, поступившие во время встреч и обсуждений с гражданами.

Мероприятие состоится на Поклонной горе в Москве, где глава государства 22 августа также примет участие в торжественной церемонии поднятия флага России в ознаменование Дня государственного флага РФ.

Партийная программа

"Единая Россия" планирует утвердить программу, с которой пойдет на выборы в Госдуму, на втором этапе своего предвыборного съезда 24 августа. В партии называют программу народной, потому что она формируется на основе предложений, которые поступают от избирателей.

В регионах открыты штабы общественной поддержки "Единой России", в состав которых входят представители Общероссийского народного фронта, профсоюзов, некоммерческих организаций, организаций молодежи, ветеранов, инвалидов, многодетных семей. Они проводят круглые столы и стратегические сессии с привлечением экспертов из разных сфер, тематические встречи с лидерами общественного мнения и гражданскими активистами, по итогам которых вырабатывает свои предложения в программу. Стратегические сессии прошли и на федеральном уровне, они были посвящены поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, развитию сельских территорий и фермерства, доступности здравоохранения.

Для сбора предложений от граждан партией в середине июля был запущен специальный сайт np.er.ru. По данным на 21 августа, свои инициативы через него направили уже более 1 млн 600 тыс. человек. Принять участие в формировании программы через сайт можно двумя способами: проголосовать в одном из 11 разделов, охватывающих основные сферы жизни, или направить свои предложения через специальную форму.

Предусмотрен и офлайн-формат, можно заполнить анкету в региональной общественной приемной "Единой России" или депутата.

Как пояснил ранее замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, партия получает "большое количество идей, инициатив, возможных решений самых сложных задач, аналитическая группа ведет ежедневную обработку информации, наполняет смысловые блоки, которые войдут в итоговую редакцию народной программы "Единой России" и будут приняты на съезде партии".

Выборы

Указом президента Путина выборы назначены на единый день голосования 19 сентября. Однако из-за пандемии коронавируса ЦИК РФ воспользовался своим правом и постановил проводить выборы в течение трех дней. Таким образом, проголосовать будет возможно 17, 18 и 19 сентября в стандартное время - с 08:00 до 20:00.

Выборы пройдут по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

"Единая Россия" в ходе предвыборной думской кампании 2021 года внедрила новые алгоритмы в подборе кандидатов через предварительное электронное голосование. При этом список кандидатов включает в себя не только членов партии, но и кандидатов, которые представляют иные общественные, волонтерские организации. Таким образом, в этом списке "впервые количество беспартийных больше, чем представителей партии", отмечал Перминов. По его словам, "существенным образом омолодился средний возраст кандидатов - 40 с небольшим лет всего, молодежи больше 38%".

В общефедеральную часть списка партии вошли глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.