Путин рассчитывает, что "Единая Россия" сохранит свои позиции по итогам выборов в Госдуму

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что партия "Единая Россия" сохранит свои позиции по итогам выборов в Госдуму.

"Я очень рассчитываю на то, что "Единая Россия" сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны", - сказал Путин в воскресенье на встрече с представителями партии.

Президент добавил, что программа партии - это живой документ, который должен реагировать на то, что происходит в мире и стране.