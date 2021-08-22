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Путин рассчитывает, что "Единая Россия" сохранит свои позиции по итогам выборов в Госдуму

Президент добавил, что программа партии должна реагировать на то, что происходит в мире и стране

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что партия "Единая Россия" сохранит свои позиции по итогам выборов в Госдуму.

"Я очень рассчитываю на то, что "Единая Россия" сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны", - сказал Путин в воскресенье на встрече с представителями партии.

Президент добавил, что программа партии - это живой документ, который должен реагировать на то, что происходит в мире и стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"
Единый день голосования
Путин проведет встречу с представителями партии "Единая Россия"
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