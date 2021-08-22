Лавров заявил, что Запад делает все для усложнения внешних условий для развития России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Западные страны пытаются приложить все усилия, чтобы внешние условия для развития России не были достаточно благоприятными. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье на встрече президента РФ с представителями партии "Единая Россия".

"Ясно - в последние годы особенно ярко это проявляется, - что наши западные коллеги хотят сделать все для того, чтобы внешние условия для развития России не были такими благоприятными, как хотелось бы нам", - указал глава дипведомства.

Он добавил, что в линии сдерживания в последнее время особенно активно используется историческая тематика. "В вопросе исторической памяти, итоги Второй мировой войны, и это не просто какое-то идеологическое наступление, - сказал он. - За этим стоит стремление обосновать уже практическую политику Запада, которую они называют "необходимость уважения миропорядка, основанного на правилах".

По действиям Запада становится понятно, что "ему неинтересно, не хочется решать ключевые вопросы международных отношений в кругу, где есть страны с собственным мнением - Россия, Китай и многие другие", добавил Лавров. "Отсюда попытка перенести решения всех главных вопросов, с точки зрения Запада, в узкий круг единомышленников, а затем пытаться представить это как истину в последней инстанции", - уточнил министр.

По его словам, ответом "на такую линию Запада" и "политику сдерживания" должна стать опора России на свои собственные силы. "Мы никогда не стремились к самоизоляции, к конфронтации, но полагаться на партнеров, которые ненадежны, нам, наверное, уже сейчас не позволяет новейшая история, которую мы испытали на себе", - подчеркнул глава МИД.

Министр добавил, что российская сторона будет "всегда открыта к сотрудничеству", однако Москве следует "иметь по всем ключевым сферам жизнедеятельности государства" собственные решения и технологии. При этом Лавров считает, что Россия должна опираться на собственные силы, а не на внешних партнеров.

"Опора на собственные силы должна быть, видимо, магистральным направлением нашей деятельности. Мы никогда не стремились к самоизоляции, к конфронтации, но полагаться на партнеров, которые ненадежны, нам, наверное, уже сейчас не позволяет новейшая история, которую мы испытали на себе", - указал глава дипведомства.