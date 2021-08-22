Лавров считает проведение "Саммита за демократию" попыткой принизить роль ООН

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. "Саммит за демократию", который США планируют организовать в онлайн-формате в декабре, станет очередной попыткой принизить значение ООН. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Ясно, что это будет очередная попытка принизить значение ООН", - сказал он на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия".

"Кто такие демократии, определять они будут сами, гостей пригласят сами", - добавил министр.

11 августа в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден созывает 9-10 декабря "Саммит за демократию" в режиме видеоконференции. На предстоящем саммите, как ожидается, будут рассмотрены три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека.