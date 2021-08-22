Лавров: саммиты ОДКБ и ШОС посвятят вопросам безопасности с учетом ситуации в Афганистане

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Лидеры государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ШОС на предстоящих в сентябре саммитах обсудят обеспечение безопасности с учетом развития событий в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия".

"От безопасности наших центральноазиатских союзников зависят те риски, которые могут дополнительно создаваться на территории уже РФ. Предстоящий завтра виртуальный саммит ОДКБ, предстоящие в сентябре уже очный саммит ОДКБ и саммит ШОС, конечно, во многом будут посвящены обеспечению безопасности стран-участниц в контексте развития ситуации в Афганистане и вокруг него", - сказал он.

Лидеры стран ОДКБ 23 августа проведут видеоконференцию, чтобы "сверить часы" на фоне ситуации в Афганистане. Очный саммит ШОС пройдет 16-17 сентября в Душанбе.