Путин раскритиковал идею разместить афганских беженцев в странах Азии до получения ими виз

По словам главы государства, ситуация в Афганистане имеет "прямое отношение" к безопасности РФ. "Наши, скажем, западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз США или других стран. Значит в эти страны можно направлять без виз, к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотят? Это что за такой унизительный какой-то подход к решению этого вопроса", - сказал Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Президент добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите ОДКБ и на других площадках, а Россия находится в постоянном контакте с партнерами из среднеазиатских республик. "Они так или иначе являются нашими ближайшими партнерами и союзниками. У нас с ними есть общие границы, но нет визовых ограничений. Представьте себе: в любую из этих стран въехали беженцы, кто среди этих беженцев, откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а, может быть, и миллионы. А у нас с этими ближайшими союзниками даже нет никаких визовых ограничений. Да граница-то какая? Тысячи километров! Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла, и поехал по степи. И что мы будем с этим делать?", - обратил внимание Путин.

Он назвал обеспечение национальной безопасности одной из важнейших и приоритетных задач, в том числе для МИД РФ.