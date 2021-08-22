Путин: РФ в контакте с Западом сделает все, чтобы обеспечить стабильность в Афганистане

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет в контакте с западными странами делать все, чтобы обеспечить стабильность в Афганистане.

"Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев боевики появились. Мы очень рассчитываем и будем все делать для того, чтобы в контакте в том числе с нашими западными партнерами обеспечить стабильность в том же Афганистане", - сказал глава государства в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия".

При этом Путин призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана под видом беженцев. Глава государства добавил, что власти в контакте в том числе с западными странами будут делать все, чтобы обеспечить стабильность в Афганистане.

"Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев боевики опять появились. Мы очень рассчитываем и будем все делать для того, чтобы в контакте в том числе с нашими западными партнерами обеспечить стабильность в том же Афганистане. Но мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и середине 2000-х годов. Тогда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. Эти ужасы, которые мы видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас, все это было не так давно. Сейчас у нас все стабильно, спокойно. Известные проблемы есть, но это не сопоставимо с тем, что было раньше", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что "такие элементы [боевики] оттуда не нужны - из Афганистана, да и из других стран тоже, где они есть". "Мы почему Сирией занимаемся? Именно чтобы не допустить того, чтобы Сирия превратилась в какое-то подобие Афганистана, и чтобы это было рассадником терроризма", - пояснил глава государства.

Он добавил, что очень рассчитывает, что МИД России при поддержке партий, представленных в парламенте, будет продолжать ответственно заниматься вопросами национальной безопасности. Путин выразил благодарность "Единой России" и всем партиям в парламенте, которые "принимают решения о национальной безопасности".