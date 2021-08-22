Путин обсудит с королем Иордании перспективы экономического сотрудничества

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник обсудит с королем Иордании Абдаллой II, который посетит Россию с рабочим визитом, состояние и перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Кремля.

О предстоящей рабочей встрече сообщил ранее журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Как уточнили в Кремле, встреча состоится на площадке форума "Армия-2021" в Подмосковье.

"Имеется в виду обсудить состояние и перспективы российско-иорданского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и других сферах, а также актуальные вопросы региональной повестки дня", - говорится в сообщении.