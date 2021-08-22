Путин заявил, что в пятерку ЕР вошли те, в ком не сомневается большинство граждан

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пятерка лидеров списка кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму состоит из известных всем гражданам страны лиц, чья эффективность у большинства не вызывает сомнений, но при этом в политике должны появляться и новые лица. Об этом в воскресенье заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами списка единороссов.

"Когда ваш покорный слуга предлагал пятерку лидеров, которая возглавляет сейчас список "Единой России" на выборах в Государственную думу, я исходил из того, что в списке должны быть люди известные, которые себя зарекомендовали с самой лучшей точки зрения и в общественной жизни, и в своей профессиональной жизни, в которых нет никаких сомнений у подавляющего большинства наших граждан, в том, что они на своем месте эффективно работают в интересах нашего народа и нашей страны", - сказал Путин.

При этом, продолжил он, "хотелось, чтобы появились новые лица, уже зрелые, знающие, эффективно работающие, но широко стране неизвестные". "Но такие люди должны появляться, чтобы важнейшие направления для нашего государства шли вперед", - подчеркнул глава государства.

По итогам съезда "Единой России" 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.