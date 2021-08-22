Деньги пенсионерам и защита социальных выплат. Что говорил Путин на встрече с единороссами

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Все социальные выплаты россиянам должны быть защищены от списаний за долги, а пенсионеров и военных необходимо до конца года поддержать дополнительными средствами в 10-15 тыс. рублей. Об этом заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями "Единой России".

Глава государства коснулся широкого спектра тем: от вакцинации против коронавируса, к которой нельзя никого принуждать, до активности отечественных дипломатов, из-за которой ему даже приходится напоминать главе МИД Сергею Лаврову, что тот не министр обороны, от ситуации в Афганистане до предстоящих выборов в Госдуму.

ТАСС собрал ключевые заявления и предложения Путина на встрече.

О новых выплатах

Всем пенсионерам, в том числе работающим и военным, следует выплатить в этом году по 10 тыс. рублей. Для них реальная инфляция выше средней (сейчас - 6,5%), потому что "структура потребления у них другая". Вернуться к обычной схеме индексации пенсий можно будет после возвращения уровня инфляции к плановому.

Военнослужащим следует дополнительно выплатить в среднем по 15 тыс. рублей: "По отдельным категориям [граждан] государство должно предпринять прямые шаги поддержки. К ним, безусловно, относятся военнослужащие и приравненные к ним".

Новый состав Госдумы должен будет доработать систему поддержки семей с детьми и выстроить ее "вплоть до 16 лет, может быть до 17, до окончания школы во всяком случае".

О возвращении соцвыплат

Социальные выплаты должны быть защищены от списания со счетов в счет погашения кредитов: "Если финансовые учреждения списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули".

"Если мы говорим о том, что эти деньги защищенные, значит, их надо реально защитить. И ничего страшного здесь не произойдет, это тот самый случай, который не подпадает под общее правило "закон обратной силы не имеет".

О вакцинации от коронавируса

"Никого не надо запугивать, заставлять, нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания".

"Конечно, можно и нужно создавать всякие стимулы, но это не должно быть кампанией навязывания, это совершенно очевидная вещь".

При этом вакцинация остается лучшим способом борьбы с пандемией: "Большой ущерб экономике и реальным доходам граждан нанесли так называемые локдауны, то есть остановка деятельности предприятий. В этой связи нам нужно сделать все, чтобы пандемию побороть. И самый лучший инструмент в этой борьбе - вакцинация".

О российской дипломатии

"Некоторое время назад российскую дипломатию критиковали за невнятную позицию по защите наших национальных интересов <...> Сегодня ситуация абсолютно другая <...> Иногда мне приходится даже напоминать Сергею Викторовичу [Лаврову] о том, что он не министр обороны, а министр иностранных дел".

О ситуации в Афганистане

Ситуация в Афганистане напрямую касается безопасности России: "Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики. Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и в начале 2000-х годов".

"Мы <...> будем все делать для того, чтобы в контакте в том числе с нашими западными партнерами обеспечить стабильность в том же Афганистане".

Предложение Запада размещать беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения ими американских и европейских виз не только демонстрирует "унизительный какой-то подход к решению этого вопроса", но и создает опасность для Москвы из-за отсутствия визовых ограничений с этими республиками и протяженности границ: "Сел на что угодно, хоть на машину, хоть на осла, и поехал по степи. И что мы будем с этим делать?".

О развитии Сибири

Идеи министра обороны Сергея Шойгу, который является "активным сторонником и даже локомотивом" новых проектов развития Сибири, следует поддержать и проработать: "Будущее России должно прирастать Сибирью".

"С появлением возможностей развития в Арктике ситуация по Сибири не изменилась, Сибирь на второй план не уходит, тем более что с инфраструктурной и климатической точки зрения она гораздо более приспособлена для того, чтобы в ближайшее время осуществить шаги по ее развитию в интересах всей страны".

О моратории на проверки бизнеса

Путин поддержал идею моратория на проверки бизнеса в 2022 году: "Чем меньше административной "давленки", тем лучше. Но единственно, конечно, это вопрос, связанный с обеспечением безопасности потребителей".

О предстоящих выборах