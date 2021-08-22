"Новые люди" предложили допускать к участию в выборах общественные организации

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Партия "Новые люди" выступает за построение новой политической культуры и новой модели демократии, которые должны усилить роль самоорганизующихся сообществ в политической жизни страны. Об этом говорится в предвыборной программе партии, принятой на съезде в воскресенье.

"Цель партии "Новые люди" - внедрить новую политическую культуру и новые модели демократии, которые будут отвечать возросшей роли нового коллективного субъекта - самоорганизующихся сообществ. <…> Мы превратим эти новые социальные силы в реальных политических игроков, изменим правовое поле, чтобы люди могли участвовать в диалоге с властью и принятии решений, а также в открытой конкурентной борьбе за представительство в государственных органах", - говорится в документе. Согласно программе, современные сообщества представляют собой людей, объединенных общими интересами и проблемами, общей территорией, профессией, культурой. "Сообщества автомобилистов, экологов, урбанистов, родителей, домовладельцев, отраслевые и другие сообщества - все это современные формы объединения людей, которые уже активно меняют социальное пространство, однако до сих пор не имеют своего политического представительства", - отмечается в программе.

В этой связи "Новые люди" предлагают разрешить сообществам и общественным организациям наравне с партиями участвовать в выборах. При этом партия выступает за проведение микрореферендумов в регионах по ключевым вопросам, изменение распределения налогов между федеральным и региональным бюджетами - "25% [налогов] передаются в федеральный бюджет, 75% остаются в регионе". Также партия предлагает избирать губернаторов и мэров только прямым голосованием граждан, отменить муниципальный фильтр на выборах глав регионов, снизить барьер прохождения в Госдуму с 5% до 1%.

Кроме того, "Новые люди" выступает за новую процедуру назначения министров, при которой они будут утверждаться Госдумой "на основании программы развития отрасли".

Также партия предлагает ввести выборность судей, прокуроров, начальников региональных УМВД и реформировать судейских корпус, "в том числе за счет включения в него представителей адвокатского сообщества, правозащитников, независимых юристов".

Экономические реформы

В документе отмечается, что главной идеей экономической программы партии является повышение доходов людей. "Добиться этого мы планируем за счет пересборки налоговой системы, поддержки инноваций, снижения административного и силового давления на бизнес. <…> Мы предлагаем ввести для предприятий единый налог с оборота, отменив НДС, налог на прибыль и страховые отчисления. <…> Единый оборотный налог легко собирать и контролировать, отомрут схемы по уходу от НДС и обналичке, все работодатели будут платить зарплаты вбелую", - говорится в программе.

В программе партии - увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 50% в течение 10 лет. Кроме того, "Новые люди" предлагают не заключать под стражу на этапе следствия обвиняемых в экономических преступлениях, за которые следует "наказывать только экономически" через введение штрафов, превышающих нанесенный ущерб.

Также партия предлагает ввести пенсионный кешбэк, изменив принцип формирования накопительной части пенсии через отчисление подоходного налога на индивидуальный инвестиционный счет. В сфере развития инноваций "Новые люди" предлагают ввести налоговое поощрение компаниям, которые проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, развивать частные инвестиции и внедрять энергосберегающие технологии.

Оборона, образование и здравоохранение

Отдельный пункт программы партии посвящен продолжению процесса перевооружения Вооруженных сил РФ и повышению профессионализма и престижа армии. "Новые люди" предлагают обеспечить армию высокотехнологическими средствами разведки и поражения, среди которых - боевые роботы, беспилотные летательные аппараты, высокоточные средства наведения. Также в партии выступают за улучшение материальной базы военных учебных подразделений, интенсификацию боевой подготовки, увеличение оплаты труда военнослужащим и обеспечение их жильем.

Также "Новые люди" считают, что Россия должна сохраниться "именно в качестве самостоятельной мировой силы". "Но сделать это можно только тогда, когда в основе внешней политики не свои интересы, а своя правда. Иными словами, когда у нас есть что предложить миру - не с точки зрения нашей собственной выгоды, а с точки зрения более справедливой, гармоничной и человечной модели мироустройства, чем та, которую предлагают нынешние мировые лидеры", - говорится в документе.

В этой связи партия предлагает проводить "дипломатию сообществ", которые займутся обменом опыта по темам экологии, правозащиты, медицины, образования, кибербезопасности. Также партия выступает за формирование сети российских международных НКО, ориентированных на участие в мировой гуманитарной повестке.

"Новые люди" в сфере образования предлагают увеличить зарплаты учителям, упразднить Рособрнадзор, сделать ЕГЭ добровольным и включать в него несколько попыток. Также в партии выступают за предоставление автономии университетам, внедрение самостоятельности детских садов и школ, расширение полномочий родительских советов.

Помимо этого, партия предлагает совершенствовать систему профилактики заболеваний, обеспечить медработников служебным жильем, снизить количество отчетности у врачей. Кроме того, "Новые люди" выступают за добровольную вакцинацию и признание иностранных вакцин, отмечается в программном документе партии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.