Слуцкий заявил, что визит Меркель в Киев не принес никаких прорывов для Зеленского

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Визит на Украину канцлера ФРГ Ангелы Меркель не принес никаких прорывных результатов для президента Владимира Зеленского, Киев продолжает саботировать выполнение Минских соглашений. Такое мнение в воскресенье в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Визит Меркель на Украину явно не стал прорывом для Зеленского", - написал депутат. Он заметил, что "канцлер ФРГ констатировала, что видимого прогресса в реализации минских договоренностей нет", тогда как "Зеленский же озвучил протокольную фразу о необходимости консолидированной позиции "нормандской четверки" по плану мирного урегулирования, напомнив о важности имплементации решений парижского саммита".

"Позвольте, именно Киев все это время последовательно занимался саботажем минских соглашений и парижских договоренностей. Ситуация так и не приблизилась к их реальному выполнению в политической части, в частности в вопросах проведения выборов в ДНР и ЛНР или к закреплению особого статуса Донбасса на конституционном уровне", - указал Слуцкий.

Глава комитета допустил, что, "видимо, для отвлечения внимания Зеленский вновь стал жаловаться на то, что Украина якобы не получила никаких гарантий в свете предстоящего запуска "Северного потока - 2". "Не обошлось и без клоунской бравады - Зеленский заявил, что Киев намерен сделать украинский флот таким же мощным, как 30 лет назад", - добавил он. "Вот здесь стало почти смешно. 30 лет назад Украина только возникла, как самостоятельное государство! И "ее флот" - это часть советского флота, оставшаяся в Черном море после распада СССР, которую за все это время власти страны не смогли сохранить в приличном состоянии, как, кстати, и газотранспортную сеть - еще одно наследие Советского Союза", - напомнил парламентарий.