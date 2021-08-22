Грушко счел показателем некомпетентности призыв Борреля обуздать влияние РФ в Афганистане

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко расценил призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля ограничить влияние России и Китая в Афганистане как свидетельство его некомпетентности в вопросе.

Комментируя в интервью газете "Коммерсантъ" заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Грушко отметил: "Если серьезно комментировать это высказывание, то сначала придется заняться ликбезом".

"Дело в том, что в свое время Россия не только голосовала за резолюцию по учреждению Международных сил содействия безопасности [в Афганистане], но и оказывала этим силам непосредственное содействие. Среди прочего были заключены соглашения о транзите с государствами, которые имели наиболее крупные контингенты в Афганистане. Прежде всего с США, конечно", - пояснил он.

При этом, как отметил замглавы дипведомства, на европейском треке "основные проекты взаимодействия реализовывалось через Совет Россия - НАТО". "В структурах ЕС порой пытаются провести искусственную разделительную линию между собой и НАТО, но абсолютное большинство стран - членов Евросоюза входят и в Североатлантический альянс и во многих вопросах никакого водораздела между ними нет, - подчеркнул замминистра. - Как бы то ни было, в рамках одного из проектов Совета Россия - НАТО на российской учебной базе было подготовлено примерно 4 тыс. служащих офицеров для антинаркотических служб Афганистана, Пакистана и стран Центральной Азии".

Дипломат также указал на проект по поддержанию в Афганистане летной годности российских вертолетов и поставкам запчастей к ним, а также обучению техников. "Польза от него тоже очевидна. Это признавали все, в том числе США, - отметил Грушко. - Помню, как в ходе одного из заседаний Совета Россия - НАТО к нам по видеосвязи подключились представители командования МССБ (Международные силы содействия безопасности - прим. ТАСС), американские генералы из Кабула, призывавшие послов не затягивать с практической реализацией этого проекта. И делали мы все это не из альтруизма, а руководствуясь собственными национальными интересами".

В то же время, по словам Грушко, именно в НАТО ответственны за свертывание этих проектов после событий на Украине в 2014 году. "Альянс разрушил все форматы сотрудничества, в том числе по Афганистану. Цену за эту геополитическую игру, ничего общего не имеющею с интересами безопасности, в итоге пришлось заплатить афганцам", - резюмировал замминистра.