Лавров: методы принуждения к "блоковой солидарности" в ЕС и НАТО должны уйти в прошлое

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Евросоюз и НАТО пользуются устаревшими методами принуждения к "блоковой солидарности", которым не место в XXI веке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном в понедельник интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

"Мы принимаем во внимание, что членство в ЕС и НАТО налагает на Будапешт известные обязательства, касающиеся среди прочего и участия в многосторонних санкционных режимах против третьих стран даже в тех случаях, когда это противоречит национальным интересам Венгрии. В принципиальном плане считаем, что в XXI веке не должно быть места подобным проявлениям принуждения к "блоковой солидарности". К тому же санкции - негодный инструмент политики, а в отношении России они бесперспективны", - отметил глава МИД РФ.

Он напомнил, что введение Евросоюзом в 2014 году рестрикций против РФ "привело к более чем двукратному сокращению товарооборота" между сторонами. Так, в 2013 году его объем составлял $417,7 млрд, а в 2020 году - $192,2 млрд. "Пострадала, конечно, не только Венгрия, но и другие наши торговые контрагенты в Европе. Важно, что санкции ЕС больно бьют по "младоевропейцам", а "еврогранды" умудряются даже извлекать из сложившейся ситуации выгоду для себя", - заключил Лавров.