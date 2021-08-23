Лавров отметил успешное взаимодействие России и Венгрии в борьбе с пандемией

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил успехи в сотрудничестве Москвы и Будапешта в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

"Отмечу успешное взаимодействие в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Напомню, что Венгрия первая и пока что единственная из всего Евросоюза лицензировала российскую вакцину "Спутник V", закупив ее в значительном количестве. Прорабатываются варианты производства этого препарата на венгерской территории", - сказал он.

По его словам, в целом можно говорить о хороших перспективах российско-венгерских отношений в экономической сфере. "К этому выводу подводит и благоприятная динамика двустороннего товарооборота, который по итогам января-мая 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года почти на 35%", - указал министр.

Лавров обратил внимание, что в торгово-экономической сфере у России и Венгрии нет раздражителей, которые нельзя было бы устранить в ходе рабочих консультаций. "Наша формула успеха испытана временем. В ее основе - здоровый прагматизм, уважение интересов друг друга, взаимная нацеленность на созидательную работу. С удовлетворением отмечаю, что сотрудничество между нашими странами на нынешнем этапе вышло на беспрецедентный уровень. Это стало возможным благодаря, прежде всего, ярко выраженной политической воле лидеров России и Венгрии, их обоюдному настрою на всестороннее развитие двусторонних связей, что, безусловно, отвечает чаяниям наших народов", - отметил глава российского МИД.

Он добавил, что Россия готова развивать торгово-экономическое сотрудничество с Венгрией в таком объеме и на такую глубину, к каким будут готовы партнеры в Будапеште. "Отрадно, что, несмотря на создаваемые Брюсселем санкционные препятствия, нам не только удается последовательно реализовывать запущенные ранее флагманские проекты, но и определять новые сферы приложения совместных усилий", - подчеркнул Лавров.

Встреча на высшем уровне

Как отметил министр, очные контакты президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана возобновятся по мере стабилизации ситуации с пандемией.

"Несмотря на обоюдную готовность к продолжению регулярных очных контактов на высшем уровне, руководство наших стран вынуждено делать поправку на риски, вызванные пандемией коронавируса. Исходим из того, что прямой диалог президента Путина и премьер-министра Орбана возобновится по мере стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки", - отметил глава МИД РФ.

Последний раз Путин и Орбан встречались в Будапеште в 2019 году. Лавров 24 августа посетит Венгрию с рабочим визитом.