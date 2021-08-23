Косачев заявил, что Россия и АСЕАН активизируют совместные усилия по борьбе с пандемией

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россия оказывает Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) консультативную и практическую помощь в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе прорабатывает вопрос по лицензированному выпуску вакцины "Спутник V" в регионе. Об этом сказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в видеообращении на первом пленарном заседании 42-й генассамблеи Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА).

"В фокусе внимания остается активизация совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе обеспечение всеобщей доступности вакцин. Россия оказывает АСЕАН необходимую консультативную и практическую помощь, направляем в регион специалистов-эпидемиологов, тест-системы и медикаменты, также предпринимаются шаги по налаживанию зарубежного лицензированного выпуска "Спутника V" в Юго-Восточной Азии", - рассказал сенатор.

Он отметил, что развитие связей с ассоциацией входит в число приоритетов внешней политики России на азиатском направлении. "2021 год проходит под знаком двойного юбилея - 30-летие российско-асеановских отношений и 25-летие полномасштабного диалога Россия - АСЕАН. Состоявшаяся в июле по этому поводу специальная встреча глав внешнеполитических ведомств наших стран наметила вектор его дальнейшего продвижения, определила перечень задач, которые нам предстоит решить, в том числе на высшем уровне, включая принятие комплексного плана действий по наращиванию сотрудничества на 2021-2025 годы", - сказал Косачев.

Говоря о парламентском сотрудничестве в рамках АИПА, вице-спикер СФ выразил сожаление в связи с отменой диалоговых встреч с наблюдателями, которые не проводятся второй год подряд, и предложил продолжить практику их организации в онлайн-формате в случае сохранения ограничений в будущем.

Косачев также обратил внимание на готовность России делиться опытом в приоритетной для АСЕАН сфере цифровой трансформации, в том числе практикой внедрения апробированных в рамках ЕАЭС цифровых решений, включая мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" и унифицированную систему поиска "Работа без границ". По мнению сенатора, совместные проекты по электронной торговле, по созданию сети общения женщин-предпринимателей, применению инноваций в аграрном секторе, цифровизации малого и среднего бизнеса послужат реальным вкладом России в продвижение к цифровому сообществу АСЕАН.

Пленарное заседание 42-й генассамблеи Межпарламентской ассамблеи АСЕАН проходит под председательством Брунея в онлайн-формате с 23 по 25 августа и посвящено теме "Развитие парламентского сотрудничества в области интеграции цифровых технологий на пути к сообществу АСЕАН 2025".