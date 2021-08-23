Глава Мурманска досрочно сложил свои полномочия

МУРМАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Глава Мурманска Андрей Сысоев на внеочередном заседании городского совета в понедельник досрочно сложил свои полномочия, за принятие его отставки проголосовали 24 из 25 депутатов, передает корреспондент ТАСС.

О намерении досрочно уйти в отставку Сысоев объявил 10 августа. Он заявил, что принял решение в ближайшее время посвятить себя реализации важных для города проектов, оставаясь депутатом мурманского горсовета.

Сысоев отметил, что отставка не связана с информацией о бизнесе его бывшей жены в Латвии. В мае текущего в местных СМИ сообщалось, что бывшая супруга главы Мурманска владеет недвижимостью, счетами в банках и бизнесом в Латвии. После этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил антикоррупционному управлению проверить глав муниципалитетов на наличие за рубежом бизнеса у них или их супругов, а правоохранительным органам представить предложения по мерам ответственности для главы Мурманска и проанализировать возможность его нахождения на занимаемой должности.

"По поводу ситуации с недвижимостью моей бывшей жены в Латвии. Все проверки закончены. На сегодняшний день ни одного вопроса по поводу Латвии ко мне у силовых структур нет. Сегодняшний вопрос [отставки] с Латвией ни в коем случае не связан", - сказал, обращаясь к депутатам гордумы, Сысоев.

Сысоев был избран мэром Мурманска в сентябре 2019 года, до этого работал в должности сити-менеджера.