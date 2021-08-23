Лавров: приграничное сотрудничество РФ и ЕС сохраняется, несмотря на охлаждение контактов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российско-европейское приграничное сотрудничество продолжается, несмотря на холодные отношения Москвы и Брюсселя. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам конференции "Рубежи России: геополитика, регионалистика, историческая память".

"Несмотря на известное охлаждение в наших официальных контактах с Евросоюзом, продолжается реализация программ приграничного сотрудничества с государствами - членами ЕС, в которых активно участвует и Калининградская область", - сказал он.

Министр также отметил, что динамично осуществляются межрегиональные связи с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, в Арктике, районах Баренцева и Балтийского морей.

По словам Лаврова, расширение приграничных и межрегиональных связей соответствует внешнеполитическим интересам России.

"С удовлетворением отмечаю актуальный характер тем, вынесенных на обсуждение участников форума. Это широкий спектр вопросов, связанных с развитием приграничных городов и регионов, их ролью в укреплении международного авторитета нашей страны и вкладом в формирование по периметру ее границ пояса добрососедства, как это предусмотрено действующей концепцией внешней политики РФ, - сказал он. - Сегодня, когда в мире нарастают глубокие процессы перемен, а контуры будущего мироустройства только начинают проступать, раскрытие потенциала приграничных и межрегиональных связей в полной мере отвечает нашим внешнеполитическим интересам".

Министр в качестве примера привел Крым, чье взаимодействие с зарубежными партнерами способствует распространению правдивой информации о жизни населения полуострова в составе России.

"В МИД неизменно подчеркивают важность участия субъектов РФ в реализации единого внешнеполитического курса, определенного президентом Владимиром Путиным. На некоторых направлениях, например с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, сотрудничество регионов в различных сферах уже обладает значительной устойчивостью и имеет серьезные перспективы дальнейшего развития", - подчеркнул Лавров.