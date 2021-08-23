Новым главой Мурманска стал заместитель председателя горсовета Михаил Белошеев

МУРМАНСК, 23 августа. /ТАСС/. На внеочередном заседании совета депутатов в понедельник новым главой Мурманска избрали заместителя председателя совета Михаила Белошеева, передает корреспондент ТАСС. За его кандидатуру, которая была единственной, проголосовали 22 из 25 депутатов.

Ранее на заседании совета депутаты большинством голосов приняли досрочную отставку мэра Мурманска Андрея Сысоева. Он был избран главой города в сентябре 2019 года, до этого работал в должности сити-менеджера. О намерении досрочно уйти в отставку Андрей Сысоев объявил 10 августа на брифинге для журналистов. Он заявил, что принял решение в ближайшее время посвятить себя реализации важных для города проектов, оставаясь депутатом горсовета.

Михаил Белошеев является депутатом совета депутатов города Мурманска третьего, четвертого, пятого созывов, заместителем председателя Совета депутатов города Мурманска пятого созыва.