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Посольство России в Эстонии раскритиковало установку памятника "лесным братьям"

В диппредставительстве напомнили, что с конца 1944 по 1946 год эстонские "лесные братья" убили пять офицеров и солдат Красной Армии и 456 гражданских лиц

ТАЛЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии в понедельник раскритиковало установку 22 августа памятника представителям "лесных братьев" - националистического вооруженного бандподполья послевоенного периода.

"Попытки фальсифицировать историю, предать забвению подлинных героев - спасителей Европы и мира не только оскорбляют живущих в России и Эстонии ветеранов Красной Армии, но и, как можно убедиться, служат питательной средой для националистов, ксенофобов и радикалов всех мастей", - отметило диппредставительство в распространенном сообщении в связи с прошедшей 22 августа в Выруском уезде церемонией открытия памятника бывшим "лесным братьям".

Как отметили дипломаты, при подготовке церемонии были тщательно продуманы все детали: от присутствия депутата Рийгикогу (парламента) вплоть до установки памятных скамеек. При этом, как напомнило посольство, год назад на эстонском острове Сааремаа уже был поставлен памятник в честь одного из подобных "борцов" Ильмара Илпа.

"Во главе созданной им [Илпом] банды он орудовал на Сааремаа до лета 1950 года, терроризируя и убивая мирных жителей по подозрению в том, что они сотрудничали с советской властью, подвергая их перед смертью мучениям и пыткам, - указано в сообщении. - Заметим, что Илп и ему подобные бандиты предпочитали сражаться не с военными, а убивать мирных граждан. Имеющиеся факты подтверждают, что с конца 1944 по 1946 год эстонскими "лесными братьями" были убиты пять офицеров и солдат Красной Армии и 456 гражданских лиц".

"Напомним, что по предложению России Генассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, - говорится в сообщении посольства. - Весьма символичным представляется тот факт, что, находясь 20 августа в Москве, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель возложила венок у стен Кремля к могиле Неизвестного солдата, склонив голову в знак памяти о тех, кто отдал жизнь в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Точно так же тысячи и тысячи людей приходят 9 мая в Таллине к мемориалу Воину-освободителю, в Нарве и других эстонских городах, чтобы воздать дань уважения подвигу советского солдата. Действия же тех, кто пытается героизировать нацистских пособников, ничего кроме решительного осуждения не заслуживают".

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