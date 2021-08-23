Кремль оценивает саммит "Крымская платформа" на Украине как антироссийский

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Москва оценивает открывший на Украине форум так называемой Крымской платформы как недружественный по отношению к России. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать мероприятие, основным посылом которого является отказ признавать Крым частью России.

"Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. В этом плане отношение абсолютно однозначное - относимся как к антироссийскому мероприятию", - сказал представитель Кремля.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, озвучил план создания так называемой Крымской платформы. По замыслу Киева, она должна стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Как объявили организаторы, согласие приехать выразили представители около 40 стран и международных организаций.

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти". 21 августа официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия "зафиксирует позицию" стран, которые примут участие в форуме, и "сделает соответствующие выводы".