Песков назвал санкции Киева против российских СМИ очередным шагом к удушению свободы слова

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ограничения, введенные Киевом для нескольких российских медиакомпаний, являются еще одним шагом к зачистке информационного поля на Украине и удушению свободы слова в этой стране. Такое мнение выразил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это еще один шаг в цепочке блокирования любых потоков информации, которая касается нашей страны, наших СМИ. Это еще один шаг на пути, фактически, наверное, удушения свободы слова в Украине и зачистки информационного поля страны от неугодных и некомфортных информационных потоков", - констатировал Песков. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают решение украинских властей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома", газет "Московский комсомолец", "Версия" и других.

Согласно документу, опубликованному в воскресенье на сайте офиса главы украинского государства, под санкции подпадают 12 российских компаний. В их числе акционерное общество "Бизнес ньюс медиа" и принадлежащий ему веб-ресурс издания "Ведомости", а также акционерное общество "ТРК-3", Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи "Взаимопомощь", общества с ограниченной ответственностью "Новинфо", "Наше завтра", "Лайт-принт", "Народные новости", информационное агентство "Анна-ньюс".