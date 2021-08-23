МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высказался за необходимость координации подходов к афганской проблеме в рамках СБ ООН и G20. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

"В целом есть понимание, и это акцентировал президент Путин в своем выступлении, необходимости координировать подходы [к афганской проблеме], в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности и "двадцатки", - сообщил Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) высказали озабоченность тем, что группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сохраняет сильные позиции в Афганистане.

"Участники и президент [РФ Владимир Путин] в своем выступлении высказали особую озабоченность в связи с тем, что ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) сохраняет в Афганистане довольно сильные позиции. Это тоже очень опасная тенденция, которая представляет опасность для пространства ОДКБ", - сказал Песков.

Меры совместного реагирования на исходящую из Афганистана угрозу поручено выработать до 16 сентября. "По итогам заседания условились главы государств и правительств дать поручение советам министров иностранных дел, обороны, комитету секретарей советов безопасности вместе с секретариатом оперативно выработать меры совместного реагирования на потенциальную угрозу, которая сейчас проистекает из Афганистана", - сообщил пресс-секретарь президента России.

Вербовка экстремистов

Лидеры стран ОДКБ отметили важность недопущения вербовки их граждан в ряды экстремистов через соцсети и интернет, добавили в Кремле.

"Было отмечено, что важно не допустить инфильтрации исламизма на территории государств - членов ОДКБ и пресекать вербовку граждан наших стран в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета", - сказал Песков.