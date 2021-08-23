Песков: включение "Дождя" в перечень иноагентов не требовало согласований с Кремлем

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Согласование с Кремлем решения о включении телеканала "Дождь" в перечень СМИ - иностранных агентов Министерству юстиции не требовалось, в этой ситуации все очевидно. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, это не согласовывается", - ответил представитель Кремля на вопрос, согласовывалось ли с администрацией президента соответствующее решение Минюста относительно "Дождя". "Минюст в данном случае выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, здесь все абсолютно очевидно: он же не может вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ, соответственно, [оно] и было объявлено иноагентом", - подчеркнул Песков.

Он напомнил, что "имплементация положений данного закона не ведет к закрытию СМИ, просто накладывает на средства массовой информации, которые подпадают под действие закона, дополнительные обязанности".

Песков отметил, что Минюст обязан обращать внимание на все подобные случаи, независимо от того, о каком СМИ идет речь. "Никакие СМИ не могут и не должны выводиться из-под действия этого закона, он распространяется абсолютно на все средства массовой информации", - еще раз констатировал представитель Кремля.

"Если есть деньги, которые от иностранцев поступают, то их нужно заявлять", - добавил Песков. По его словам, не имеет значения, о финансировании каких конкретно передач идет речь: "Эфир телеканала нельзя разделить на политический и не политический, это же невозможно сделать, такого деления нет в законе".

Министерство юстиции РФ 20 августа включило в реестр иноагентов телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов.