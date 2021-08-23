{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: идея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири импонирует Путину

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Идея главы Минобороны РФ Сергея Шойгу по строительству новых городов в Сибири импонирует главе государства Владимиру Путину, но такое предложение нужно тщательно прорабатывать. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент Путин прямо сказал, что такая инициатива Шойгу ему импонирует, он прямо заявил о своей поддержке. Вместе с тем это задумка амбициозная, крупная, поэтому ее нужно тщательно, скрупулезно обговаривать и готовить", - сказал Песков.

Песков: включение "Дождя" в перечень иноагентов не требовало согласований с Кремлем
Представитель Кремля указал, что включение СМИ в перечень иноагентов не означает запрет на работу журналистов
Читать полностью