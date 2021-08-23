Песков: Россия не будет вмешиваться в конфликт талибов с сопротивлением в Панджшере

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ситуация в провинции Панджшер потенциально чревата новой гражданской войной в Афганистане, Москва не намерена вмешиваться в конфликт между движением "Талибан" (запрещено в РФ) и силами сопротивления. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня на внеочередном заседании [ОДКБ] тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается", - отметил он. Песков указал, что Москва не планирует выступать посредником между сторонами. "Нет, об этом речи нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.