Песков заявил, что новых статей Путина, в том числе на украинскую тему, не планируется

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не планирует публиковать новые статьи, в том числе к 24 августа - 30-й годовщине независимости Украины. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, никаких новых статей сейчас президент Путин не готовит. Историческая статья Путина ["Об историческом единстве русских и украинцев"], концептуальная статья Путина, она будет наверняка еще долго анализироваться и заслуживает очень большого внимания с точки зрения оценки, что называется, генезиса украинскости и русскости. Эта статья актуальна и сегодня и актуальна будет завтра, 24 августа, и дальше. Чего-то нового не планируется", - сказал Песков.

"Нет", - ответил представитель Кремля на уточняющий вопрос, планирует ли президент каким-то официальным образом выражать свою позицию по поводу 30-й годовщины независимости Украины.