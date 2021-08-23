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Песков заявил, что новых статей Путина, в том числе на украинскую тему, не планируется

Пресс-секретарь главы государства отметил, что президент России не планирует каким-то официальным образом выражать свою позицию по поводу 30-й годовщины независимости Украины

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не планирует публиковать новые статьи, в том числе к 24 августа - 30-й годовщине независимости Украины. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Полный текст
Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

"Нет, никаких новых статей сейчас президент Путин не готовит. Историческая статья Путина ["Об историческом единстве русских и украинцев"], концептуальная статья Путина, она будет наверняка еще долго анализироваться и заслуживает очень большого внимания с точки зрения оценки, что называется, генезиса украинскости и русскости. Эта статья актуальна и сегодня и актуальна будет завтра, 24 августа, и дальше. Чего-то нового не планируется", - сказал Песков.

"Нет", - ответил представитель Кремля на уточняющий вопрос, планирует ли президент каким-то официальным образом выражать свою позицию по поводу 30-й годовщины независимости Украины.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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