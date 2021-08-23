Памфилова просит глав регионов обеспечить условия для агитации всем кандидатам на выборах

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова направила руководителям всех субъектов РФ рекомендации по обеспечению условий для проведения агитационных мероприятий для всех кандидатов.

"Сегодня мной направлено письмо в регионы, главам всех 85 регионов, копии - председателям региональных избирательных комиссий. Оно касается проведения агитационной кампании уже непосредственно кандидатами в регионах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

Она напомнила, что ситуация с пандемией коронавируса в регионах очень разная.

"Местные власти совместно с органами Роспотребнадзора принимают соответствующие ограничения разного рода, но идет избирательная кампания. И поскольку было принято решение, что мы не переносим выборы, не переносим избирательную кампанию, то у нас есть все условия, чтобы ее провести достойно. Поэтому во всех регионах должны быть условия для того, чтобы у кандидатов от всех партий, которые принимают участие в выборах, была возможность проводить агитационные мероприятия разного рода", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что с учетом пандемии ЦИК сделал ставку на бесконтактный вид информирования о выборах. "Я знаю, что и многие кандидаты, и партии тоже меняют характер общения со своими избирателями, но тем не менее мы рекомендовали обеспечить возможность [для проведения агитации] во всех регионах. Не должно быть неравенства, выборочного подхода", - заключила Памфилова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.